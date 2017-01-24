وصفت المطربة السورية أصالة، صوت المطربة ريهام عبد الحكيم بـ”المعجزة”، بعد لقاء الأخيرة مع عمرو أديب على قناة On E الفضائية، مؤكدة أن صوتها ليس له وصف على الإطلاق.

وأضافت أصالة عبر حسابها الرسمى على انستجرام: “ريهام عبد الحكيم المعنّى الحقيقى لكلمة الصوت المعجزة.. ليس له وصف على الإطلاق فوق مستوى السمع.. يسمو بنا حتّى بلوغ إنسانيتنا.. كلّ مشاعرى تشكرك يامعجزة فى أوطان لايؤمنون بالمعجزات.