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أصالة عن "ريهام عبد الحكيم":"معجزة"
اصالة نصري

أصالة عن "ريهام عبد الحكيم":"معجزة"

الثلاثاء، 24 يناير 2017 06:33 ص

وصفت المطربة السورية أصالة، صوت المطربة ريهام عبد الحكيم بـ”المعجزة”، بعد لقاء الأخيرة مع عمرو أديب على قناة On E الفضائية، مؤكدة أن صوتها ليس له وصف على الإطلاق.

وأضافت أصالة عبر حسابها الرسمى على انستجرام: “ريهام عبد الحكيم المعنّى الحقيقى لكلمة الصوت المعجزة.. ليس له وصف على الإطلاق فوق مستوى السمع.. يسمو بنا حتّى بلوغ إنسانيتنا.. كلّ مشاعرى تشكرك يامعجزة فى أوطان لايؤمنون بالمعجزات.

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