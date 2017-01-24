أكدت الشرطة، فى بيان إنه تم إلقاء القبض على 3 رجال فى السويد للاشتباه فى اغتصابهم امرأة فى اعتداء تم بثه باستخدام خدمة البث الحى على موقع فيسبوك.

ووقع حادث الاغتصاب الجماعى يوم الأحد فى أوبسالا التى تقع إلى الشمال من العاصمة ستوكهولم وأحدث صدمة فى البلاد، وقالت الشرطة فى بيان “تم بث هذا الاغتصاب على الهواء فى مجموعة على موقع فيسبوك.”

وأضاف البيان أن عدة مشاهدين للبث الحى أبلغوا عن حادث الاغتصاب، وداهمت الشرطة شقة بالمدينة وألقت القبض على ثلاثة رجال مولودين بين عامى 1992 و1998. كما عثرت على امرأة، وقالت الشرطة إن الضحية المزعومة من مواليد عام 1986.

وتسمح خدمة البث الحى عبر فيسبوك للمستخدمين بإذاعة الفيديوهات من هواتفهم الذكية مباشرة. لكن فى حين أن هيئات البث التقليدية تخضع لقواعد منظمة فإن خدمات البث عبر الإنترنت لا تواجه القيود نفسها وتطبق شروط الخدمة الخاصة بها، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم حذف الفيديو وأن الشرطة تناشد من لديه نسخة منه أن يسلمها لها.

ويقول فيسبوك على الموقع “سنحذف المحتوى ونوقف الحسابات ونعمل مع أجهزة الأمن حين نعتقد أن هناك خطرا حقيقيا بإلحاق أذى بدنى أو تهديدات مباشرة للأمن العام”.