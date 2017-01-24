أكدت الفنانة نيللي كريم: إنها وصلت لمرحلة من اليأس من جميع الرجال بشكل كبير. مشيرة إلى أنها لم تجد حتى الآن الرجل المصري، الذي يتفاعل بحب مع نجومية زوجته، ويمنحها الدعم والمؤازرة.

ولفتت الفنانة نيللي كريم: «لو جالي راجل مناسب يحبني، وفيه كيميا معاه، موافقة أتجوزه».

وأردفت نيللي كريم، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، تقديم لميس الحديدي: إنه يجب على المرأة أن لا تصاب بالانكسار والحزن، في حال فراق زوجها. لافتة إلى أنها: تعتمد على قوتها وشخصيتها في تحقيق ما تحلم، وتسعى إلى تحقيقه في الحياة، دون مساعدة الآخرين.

وتابعت نيللي كريم: «كريم ابني معايا في كل حاجة، وشايفني ست قوية، وعارفة بتعمل إيه، وجامدة في تحدي كل صعب»، وأشارت إلى أن: «تجربة الطلاق الثانية، لا تؤثر فيها مثل الأولى».