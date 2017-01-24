كشف الملحن حلمي بكر، عن تطاول المطربين الكبار على بعضهم البعض، مشيرا إلى أن أم كلثوم توعدت عبدالحليم حافظ بعد تطاوله عليها في حادثة حفلة 23 يوليو بنادي الضباط في حضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث أقسمت “هربي الواد ده”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، تقديم معتز الدمرداش، أن إطالة أم كلثوم في الغناء بنادي الضباط ودخولها المساحة الزمنية المخصصة لعبدالحليم حافظ، دفع العندليب يصرح قائلًا: “معرفش دا شرف ليا ولا مقلب عملته أم كلثوم فيا”، الأمر الذي أثار استياء كوكب الشرق ودفعها تقسم بالانتقام من العندليب”.

ولفت إلى أن أم كلثوم تراجعت عن اتخاذ موقف عدائي ضد العندليب بعد ذلك حتى لا يتسبب تصرفها السلبي ضد العندليب في الإساءة إليها وخسارة جمهورها باعتبارها الأقوى في عالم الغناء العربي، مردفًا: “غلطة الفنان الكبير مصيبة”.

وتابع أن العندليب حاول تقبيل يد أم كلثوم في إحدي المناسبات بعد الواقعة، لكنها رفضت وقام العندليب بتقبيل رأسها، لتنتهي الأزمة بينهما.