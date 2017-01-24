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عم شهيد الدقهلية: "كان قلبه حاسس إنه مش راجع"
شهيد

عم شهيد الدقهلية: "كان قلبه حاسس إنه مش راجع"

الثلاثاء، 24 يناير 2017 06:04 ص

أكد حسانين العراقي، عم الشهيد عراقي عبد المجيد، الذي استشهد مساء أمس في سيناء: «الشهيد كان قلبه حاسس، وقال لنا في آخر زيارة له: أنا رايح ومش جاي تاني».

وأشار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»: إن الشهيد اتصل بوالدته هاتفيا في العاشرة من صباح أمس، واطمأن عليها، وعلى زوجته، وابنه البالغ من العمر 5 سنوات.

وتابع: «تلقيت اتصالا من عمدة قرية كفر الأدحر، بمركز نبروه، التابعة لمحافظة الدقهلية، أخبرني فيه بتفاصيل الواقعة»، مضيفا: «والد الشهيد متوفي منذ 12 عاما، وأنا اللي توليت تربيته».

يذكر أن مجموعة إرهابية قامت، مساء أمس الأحد، باستيقاف سيارة أجرة أثناء سيرها على طريق العريش بمنطقة الحسنة، كان يستقلها 5 جنود، حال عودتهم من إجازتهم الشهرية، وأطلقوا النار على مستقليها، وأسفر ذلك عن استشهادهم جميعا بوسط سيناء.

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