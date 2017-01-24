يستعد الكاتب الصحفي عبدالرحمن شلبي لإصدار أول مؤلفاته بعنوان “المال الأسود: كيف خدع حسين سالم مصر” في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يناير الجاري.

المال الأسود من إصدار دار كنوز للنشر والتوزيع، ويحتوى الكتاب على عشرة فصول كما يضم عددا كبيرا من الوثائق السرية وعقود بيع وقعها حسين سالم وأسرته للتخلص من ممتلكاتهم بالخارج أثناء فتلرة حظر التصرف في الأموال ومفاوضات الحكومة.

وقال عبدالرحمن شلبي إن الكتاب يتضمن العديد من المفآجات والكواليس عن حياة رجل الأعمال المصري المقيم حاليا في إسبانيا، حسين سالم، بجانب كواليس التصالح مع الحكومة المصرية مقابل سداد سالم 5 مليارات جنيه فقط، ويوضح الكتاب كيف خدع سالم الحكومة المصرية لإظهار عدم وجود أصول وممتلكات له تزيد قيمتها على 7 مليارات جنيه.

وتخلص حسين سالم من أغلب استثماراته الموجودة في بنما ورومانيا وسويسرا خلال فترة هروبة من مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2010، ليتفاوض مع الحكومة المصرية على الأصول الموجودة في مصر فقط، بما يخالف القانون لإظهار ممتلكاته على غير حقيقتها.

وقال “شلبي” إن الكتاب تم بتنسيق مع جهات دولية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن وثائق جديدة وسرية لأول مرة في تاريخ مصر ربما تنسف ملف التصالح مع رجل الأعمال سالم بالكامل.

وتتلخص فصول الكتاب في 10 فصول تتضمن كيف دخل سالم عالم الأثرياء، وتكشف خيوط قضية تجارة ونقل السلاح وكيف تم إغلاق ملف القضية الشهيرة في الولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب قصة هروب سالم وخروج 450 مليون يورو إلى الخارج، كم يضم الكتاب مجموعة صور حصرية تنشر لأول مرة تضم حسين سالم وجمال مبارك وآخرين من المسؤولين في الدولة توضح مدى تغلغل سالم في الحكم، التقطت بعدسة الفنان حسام دياب، المصور الصحفي.