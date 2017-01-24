هيئة الكتاب: طبعة جديدة لمسرحيات صلاح عبد الصبورالثلاثاء، 24 يناير 2017 02:30 ص
انتهت الهيئة المصرية العامة للكتاب من إعداد طبعة خاصة من مسرحيات الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لإصدارها بمناسبة اختياره شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب الثامن والأربعين، الذى تنطلق وقائعه فى السادس والعشرين من يناير الجارى.
وتضم الطبعة، التى حرص هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة على إصدارها فى دورة معرض الكتاب الجديد، مسرحيات عبد الصبور الشعرية “مأساة الحلاج” (1964)، و”مسافر ليل” (1968) “الأميرة تنتظر” (1969)، و”ليلى والمجنون” (1971)، و”بعد أن يموت الملك” (1971).
وقال الشاعر والمترجم أسامة جاد، الذى أشرف على مراجعة وتحرير الطبعة الجديدة، إنها جاءت بعد مراجعة وضبط لنصوص المسرحيات بالرجوع إلى طبعات مختلفة سابقة، والمقارنة فيما بينها، مع اهتمام كبير بضبط العروض الشعرى للمسرحيات وضبط الشكل الطباعى بما يتناسب مع طبيعة الكتابة المسرحية.
وأضاف: الطبعة الجديدة استفادت من مراجعة نسخ متعددة للمسرحيات فى دار الكتب والوثائق القومية، وعدد من المخطوطات الشعرية لصلاح عبد الصبور، كما حرصت الطبعة الجديدة على تشكيل الحوار الشعرى فيها بما يتناسب وضبط إلقائه مسرحيًا، مشيرا إلى أن تصميم الكتب الخمسة جاء مميزا أيضًا ومختلفا إلى حد كبير.
يذكر أن الشاعر أسامة جاد يشارك في واحدة من أمسيات برنامج “صلاح عبد الصبور.. شخصية معرض الكتاب الثامن والأربعين”، مع د. أحمد مجاهد، ود. نرمين الحوطي ود. هاني أبو الحسن، وذلك في 29 يناير الجاري من 1.00 إلى 3.00 في القاعة الرئيسية.
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