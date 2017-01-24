 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 02:02 صباحاً
روابط سريعة
هيئة الكتاب: طبعة جديدة لمسرحيات صلاح عبد الصبور
مأساة

هيئة الكتاب: طبعة جديدة لمسرحيات صلاح عبد الصبور

الثلاثاء، 24 يناير 2017 02:30 ص
محيط - سميرة سليمان

انتهت الهيئة المصرية العامة للكتاب من إعداد طبعة خاصة من مسرحيات الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لإصدارها بمناسبة اختياره شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب الثامن والأربعين، الذى تنطلق وقائعه فى السادس والعشرين من يناير الجارى.

وتضم الطبعة، التى حرص هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة على إصدارها فى دورة معرض الكتاب الجديد، مسرحيات عبد الصبور الشعرية “مأساة الحلاج” (1964)، و”مسافر ليل” (1968) “الأميرة تنتظر” (1969)، و”ليلى والمجنون” (1971)، و”بعد أن يموت الملك” (1971).

وقال الشاعر والمترجم أسامة جاد، الذى أشرف على مراجعة وتحرير الطبعة الجديدة، إنها جاءت بعد مراجعة وضبط لنصوص المسرحيات بالرجوع إلى طبعات مختلفة سابقة، والمقارنة فيما بينها، مع اهتمام كبير بضبط العروض الشعرى للمسرحيات وضبط الشكل الطباعى بما يتناسب مع طبيعة الكتابة المسرحية.

وأضاف: الطبعة الجديدة استفادت من مراجعة نسخ متعددة للمسرحيات فى دار الكتب والوثائق القومية، وعدد من المخطوطات الشعرية لصلاح عبد الصبور، كما حرصت الطبعة الجديدة على تشكيل الحوار الشعرى فيها بما يتناسب وضبط إلقائه مسرحيًا، مشيرا إلى أن تصميم الكتب الخمسة جاء مميزا أيضًا ومختلفا إلى حد كبير.

يذكر أن الشاعر أسامة جاد يشارك في واحدة من أمسيات برنامج “صلاح عبد الصبور.. شخصية معرض الكتاب الثامن والأربعين”، مع د. أحمد مجاهد، ود. نرمين الحوطي ود. هاني أبو الحسن، وذلك في 29 يناير الجاري من 1.00 إلى 3.00 في القاعة الرئيسية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3