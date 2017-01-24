رشحت مؤسسات دولية بنك المعرفة المصري لثلاث جوائز عالمية بينها أفضل منتج تعلمي.

وذكر بنك المعرفة المصري، على موقعه على شبكة الإنترنت، أن المعرض البريطاني الدولي للتدريب والتكنولوجيا في مجال التعليم أعلن ترشيحه لجائزة أفضل موقع دولي للتعليم الرقمي.

وأعلن المؤتمر الدولي للموارد والخدمات التعليمية، الذي سيقام في مارس القادم بدبي، ترشيح بنك المعرفة للقائمة القصيرة لجائزتي أفضل موقع إلكتروني مجاني وأفضل منتج تعلمي.