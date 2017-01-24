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انطلاق ملتقى المصورين العرب بمشاركة 13 دولة
ملتقى المصورين العرب

انطلاق ملتقى المصورين العرب بمشاركة 13 دولة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 02:07 ص
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افتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور، ملتقى المصورين العرب الأول، الذى تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر الفنون بدار الأوبرا.

ويحمل الملتقى عنوان “القاهرة عاصمة الصورة الفوتوغرافية”، وتتواصل فاعلياته حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 174 فنانا يقدمون 343 صورة فوتوغرافية تحت إشراف رئيس اتحاد المصورين العرب، وسفير النوايا الحسنة خالد خضر، السعودية، وجلال المسرى، مصر، عضو أمانة الاتحاد، ومحمد إبراهيم توفيق، مدير قصر الفنون.

وشاركت فيه كل من دول: مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وليبيا والجزائر والأردن واليمن وعمان وسوريا وجزر القمر والعراق.

وخلال جولته، أبدى سرور إعجابه بلوحات الفنانين المشاركين بالملتقى، لافتا إلى أن مصر ترحب دائما بإبراز جميع الإبداعات الفنية من الدول العربية الشقيقة لتتكامل مع بعضها البعض لتعبر عن المجتمع والإنسان عبر هذا الملتقى.

وعقب ذلك، تحدث الفنانون، عن لوحاتهم، والتى تنوعت اتجاهاتها بالمزج بين الواقع ومحاكاة الخيال وأجواء وجماليات البيئة والإنسان العربى والتاريخ والحضارة التى تمتد بجذورها إلى آلاف السنوات.

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