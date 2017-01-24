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"الجخ" يحتفي بأول ديوان شعري في معرض القاهرة
هشام الجخ

"الجخ" يحتفي بأول ديوان شعري في معرض القاهرة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:45 ص
محيط - سميرة سليمان

أعلن الشاعر هشام الجخ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن طرح ديوانه الشعري الأول في الدورة الثامنة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي ستنطلق الخميس المقبل.

الديوان يصدر عن دار أجيال، ولم يفصح الشاعر عن اسمه بعد. وللجخ أكثر من 55 قصيدة معظمها بالعامية المصرية وجميع قصائده صوتية، وحصل الجخ على جائزة أفضل شاعر عامية من اتحاد الكتاب المصريين عام 2008.

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