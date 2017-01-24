أعلن الشاعر هشام الجخ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن طرح ديوانه الشعري الأول في الدورة الثامنة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي ستنطلق الخميس المقبل.

الديوان يصدر عن دار أجيال، ولم يفصح الشاعر عن اسمه بعد. وللجخ أكثر من 55 قصيدة معظمها بالعامية المصرية وجميع قصائده صوتية، وحصل الجخ على جائزة أفضل شاعر عامية من اتحاد الكتاب المصريين عام 2008.