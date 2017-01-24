تنتظر الكاتبة “رشا رمزي” طرح كتابها الأول “صراع النفط والبزنس في نيجيريا” الصادر عن الهيئة العامة للكتاب خلال أيام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن المنتظر أن تحتفل “رشا” بتوقيع الكتاب خلال فعاليات المعرض.

والكتاب يتناول الصراع على الموارد البترولية ما بين الشركات متعددة الجنسيات بمعاونة الحكومة النيجيرية وبين الشعوب والقبائل سكان إقليم دلتا النيجر، كما يتناول الفساد في صناعة النفط والسياسات الحكومية الذي ترتب عنه نشأة واشتعال الصراع.

يذكر أن الكاتبة رشا رمزي حاصلة على الماجستير من معهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، كما سبق لها المشاركة في العديد من المؤتمرات داخل وخارج مصر.