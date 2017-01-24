أطلقت مؤسسة “بتانة” وشركة “كريم” مبادرتهما المشتركة “خليك كريم واقرأ”.

طبقا للمبادرة، فإن مؤسسة “بتانة” تمنح السادة الركاب المتعاملين مع “كريم” خصما يبلغ 30% على جميع إصداراتها خلال معرض الكتاب، وذلك من خلال كوبون يتحصل عليه الراكب من كابتن سيارة كريم التي تقله.

من ناحيتها، فإن شركة “كريم” تمنح الحاصلين على إصدارات “بتانة” خصما قدره 20%، وذلك عن طريق إبراز الكوبون ذهابا وإيابا.

تأتي تلك المبادرة استكمالا لمبادرات سابقة أطلقتها بتانة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة عامة وخاصة، ومنها مبادرة “كتاب ورغيف” التي حققت نجاحا خلال معرض الكتاب في دورة السابقة، رقم 47، لعام 2016، وغيرها من المبادرات.

يقول د. عاطف عبيد، المدير التنفيذي لـ “بتانة”: إن هذه المبادرات تعكس فهم المؤسسة لعملية إنتاج الثقافة، التي يجب أن تراعي أبعادا أخرى بخلاف البعد التجاري، وإن كان مهما، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على إبداع أفكار تصل بالكتاب إلى القارئ على أوسع نطاق ممكن.

وأضاف إن المبادرة لن تكون الأخيرة، فهذا شأننا منذ لحظة الإطلاق الأولى في 2014، ولدينا نوايا وخطط لاستكمالها ما بقيت المؤسسة مستمرة في إنتاجها.