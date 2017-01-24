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مرسيدس تنشئ مصنعا جديدا في روسيا
مرسيدس 2012

مرسيدس تنشئ مصنعا جديدا في روسيا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 12:40 م
محيط ووكالات

أصدرت شركة مرسيدس قرارًا لبناء مصنعها الجديد رسميًا في روسيا، والذي يعمل على تصنيع 30 ألف سيارة.

ووفقًا لما نشرته “المجلة الاقتصادية الروسية” Denis Manturov نقلًا عن بيان وزير التجارة والصناعة الروسي، يبدأ العمل عليه في العام 2018 وسيتم توقيع عقد المصنع الجديد قريبًا مع العملاقة الألمانية مرسيدس.

وأشارت تقارير سابقة أن استثمار مرسيدس في مصنعها الجديد يبلغ 212 مليون دولار.

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