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سعد سمير يهنئ رمضان صبحي بعيد ميلاده على طريقته
سعد سمير ورمضان صبحي

سعد سمير يهنئ رمضان صبحي بعيد ميلاده على طريقته

الثلاثاء، 24 يناير 2017 12:08 م

هنأ نجم دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر سعد سمير زميله في المنتخب رمضان صبحي بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
الجدير بالذكر أن الثنائي يتواجد حاليًا مع المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون، ويستعد المنتخب المصري لمباراة غانا متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بينما يحتاج المنتخب المصري لنقطة واحدة لضمان الصعود دون النظر لنتيجة لقاء مالي و أوغندا .

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