وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في القاهرة 6 أكتوبر 2016.

وقال السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب – مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية حول اتفاق القرض- إن اتفاق قرض “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر” يأتي متسقا مع مواد الدستور التي تتحدث عن كفالة الدولة لمسألة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، مع إعادة توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الشريف أن قيمة القرض 500 مليون دولار، وتم اختيار محافظتي سوهاج وقنا كبداية لتنفيذ برنامج التنمية، وأن الاختيار جاء وفقا لعدة معايير من بينها ارتفاع معدلات الفقر والحاجة الشديدة للتنمية هناك.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير 2017.