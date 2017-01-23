 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 11:46 مساءً
روابط سريعة
رئيس النواب: مشكلة الدعم لن تحل إلا بالتحول للدعم النقدي
الدكتور علي عبد العال

رئيس النواب: مشكلة الدعم لن تحل إلا بالتحول للدعم النقدي

الإثنين، 23 يناير 2017 10:31 م

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن مشكلة الدعم لن يتم حلها إلا بالتحول إلى الدعم النقدي.

جاء ذلك خلال نظر المجلس لعدد من طلبات الإحاطة والمناقشات العامة والأسئلة المقدمة من عدد من النواب حول ارتفاع أسعار السلع التموينية ونقصها ومشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم.

وقال عبد العال، إن كل الدول التي تعمل بنظام الدعم العيني وآخرها دولتان عربيتان وتحت وطأة ظروف اقتصادية خرجتا من الدعم العيني، معتبرًا أن “الدعم العيني بوابة للفساد”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3