رئيس النواب: مشكلة الدعم لن تحل إلا بالتحول للدعم النقديالإثنين، 23 يناير 2017 10:31 م
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن مشكلة الدعم لن يتم حلها إلا بالتحول إلى الدعم النقدي.
جاء ذلك خلال نظر المجلس لعدد من طلبات الإحاطة والمناقشات العامة والأسئلة المقدمة من عدد من النواب حول ارتفاع أسعار السلع التموينية ونقصها ومشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم.
وقال عبد العال، إن كل الدول التي تعمل بنظام الدعم العيني وآخرها دولتان عربيتان وتحت وطأة ظروف اقتصادية خرجتا من الدعم العيني، معتبرًا أن “الدعم العيني بوابة للفساد”.
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