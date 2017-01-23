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"مبادلة" عملاق استثماري يولد في أبوظبي بأصول تتجاوز 125 مليار دولار
ابوظبي‎

"مبادلة" عملاق استثماري يولد في أبوظبي بأصول تتجاوز 125 مليار دولار

الإثنين، 23 يناير 2017 10:09 م
محيط ووكالات

وصفت وسائل إعلام أجنبية الإعلان عن تأسيس شركة «مبادلة للاستثمار» التي ستتملك بالكامل شركتي «آيبيك» و«مبادلة للتنمية» بأنه ميلاد لكيان استثماري عملاق بأصول تتجاوز 125 مليار دولار (459 مليار درهم).

وقالت رويترز إن حكومة أبوظبي دمجت اثنين من أكبر صناديقها بغية ترسيخ مكانتها المالية، مشيرة إلى أن أصول الشركة الجديدة ستؤهلها لاحتلال المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع. وأضافت أن الحجم الكبير للشركة الجديدة ينبغي أن يحسن قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأبرزت بلومبرغ قانون تأسيس الشركة الجديدة التي ستؤول إليها ملكية «مبادلة للتنمية» و«آيبيك» على أن تستهدف الاستثمار في مجالات الملكية والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل في مختلف القطاعات. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أبوظبي قررت دمج اثنين من أكبر صندوقين استثماريين لديها في كيان واحد من أجل تخفيض تكلفة التشغيل لتعويض التراجع في عائدات النفط.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن تأسيس الكيان الجديد يأتي لتعزيز جهود خطة التنويع الاقتصادي لدى الحكومة الإماراتية.

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