ودع المنتخب الجزائري منافسات بطولة كاس الأمم الأفريقية مبكرا إثر تعادله 2 / 2 أمام المنتخب السنغالي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله إسلام سليماني في الدقيقة العاشرة وتعادل بابا ديوب للمنتخب السنغالي في الدقيقة 44 ثم أضاف سليماني الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 52 ولكن موسى سو ادرك التعادل للمنتخب السنغالي بعدها بدقيقة.

وتأهل المنتخب التونسي بصحبة السنغال لدور الثمانية ليواجه بوركينا فاسو، بينما يصطدم السنغال مع نظيره الكاميروني.

وودع المنتخب الجزائري مع زيمبابوي بطولة الجابون بعد أداء مخيب للآمال في المسابقة.