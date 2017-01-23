ابوظبي تودع 400 مليون دولار في البنك المركزي السودانيالإثنين، 23 يناير 2017 10:17 م
وافقت الامارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، على ايداع 400 مليون دولار في البنك المركزي السوداني للمساعدة في “تحقيق التنمية الاقتصادية” في البلد الافريقي، بحسب الاعلام الرسمي.
ووقع صندوق ابوظبي للتنمية الاتفاق مع البنك المركزي السوداني في عاصمة الامارات، بحسب وكالة الانباء الاماراتية.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية اثناء مراسم التوقيع ان هذا الاتفاق يهدف الى تمكين الحكومة السودانية من “تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجهها”.
ونقلت الوكالة عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر بابكر قوله ان الوديعة “جاءت في توقيت هام .. وستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد ودعم السيولة والاحتياطيات لدى البنك المركزي”.
والجمعة الماضية خفف الرئيس الامريكي باراك اوباما عقوبات اقتصادية مفروضة منذ عام 1997 على السودان ما يسمح للبنوك السودانية بتلقي التحويلات المالية وتصديرها بعد ان كان محرومة من ذلك على مدى عشرين عاما.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن البلاد يعاني اقتصادها من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ وفق الارقام الرسمية في كانون الاول/ديسمبر الماضي 30,6% عدا عن تراجع سعر صرف الجنيه السوداني. واقر البرلمان السوداني ميزانية العام 2017 بعجز يبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار.
وتحسنت علاقة السودان مع دول الخليج العربي بعد ان قطع علاقته مع ايران واغلق سفارتها وانضم الى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
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