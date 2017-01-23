قاد وفد من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب الذي يقيمون ورشة للفن التشكيلي والنحت التابعة لمهرجان الأقصر الدولي للفنون التشكيلية المقام حالياً بفندق إيتاب، زيارة لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لمرضي مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، في رسالة من نجوم الفن التشكيلي والنحت للعالم أجمع بأن الفن جزأ لا يتجزأ من دعم الأعمال الخيري التي تخدم المواطنين في كافة بقاع الأرض في طريقهم لردع مرض السرطان.

ضم الوفد خلال زيارة المستشفي كل من الفنانين خالد المساوي ومصطفي خضر من مصر، ومن السعودية سعيد العلاوي وسعد الملحم ومحمد بوقس وخلود الصبحي ومحمد المهدي وفايزة تركستاني واريج قندلجي ومن قطر ايمان الهيدوس وحسين الملا، وكذلك الفنانة الغلا من الكويت وصوغية النعيمي من الإمارات، وكريم الكاهية من المغرب ولبنان جوتي وإميل لحود من لبنان ، وعبد الله بلحيمر من الجزائر وميساء سبأ من اليمن ومجيدة حارثي من البحرين ومالك نعيم مالك وتنسيم زين الهدي من السودان، وعلي الدوان من العراق وماجد رعاس من سوريا وعلي عزيز حمة من كردستان العراق وفاطمة بوعزيز من تونس، وإبتهال الخالدي من العراق وخليل الكوفحي من الأردن، وفخر الدين حملاوي ومهند التسكي من ليبيا.

وكان في إستقبال أعضاء الوفد خلال زيارتهم للمستشفي كل من أحمد شوقي وأحمد الناظر ونورا كردي قيادات العلاقات العامة بالمستشفي، وقاموا بعمل جولة تفقدية لهم داخل أقسام المستشفي وهي قسم علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وخدمات الصيدلية الكيمائية لتحضير جرعات الكيماوي وأجهزة المسح الذري والأشعة المختلفة، وطلب أعضاء الوفد تقديم تبرعات شخصية كدليل علي عمق وتوطيد العلاقات بين أبناء الوطن العربي ومرضي صعيد مصر لتسهيل تقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان في هذا الصرح الطبي العالمي.

ومن جانبه صرح الفنان التشكيلي المصري خالد المساوي خلال زيارته، أن تجميع كل تلك العقول الفنية الراقية من مختلف دول العالم العربي وموافقتهم في الحال لزيارة المستشفي الخيري الأول والأضخم في الصعيد لعلاج السرطان بالمجان، يؤكد علي أن الفن هو رسالة عالمية سامية تدعم كافة أشكال الخير والجمال في الوجدان الروحي للفنان، مناشداً كافة فنانين مصر لشن حملة تبرعات كبري لدعم مرضي السرطان بالصعيد وعلاجهم في هذه المستشفي التي أقيمت بطراز عالمي.

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