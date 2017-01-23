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بالانفوجرافيك.. تعرف على أسعار تطبيق أوبر بعد ارتفاع الأسعار
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بالانفوجرافيك.. تعرف على أسعار تطبيق أوبر بعد ارتفاع الأسعار

الإثنين، 23 يناير 2017 09:44 م
محيط _ مروة رزق

بعد العديد من الدراسات التي قام بها تطبيق أوبرعن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الإقتصادي الحالي خاصاً بعد زيادة أسعار الوقود بنسبة ٣٥ ٪ والإرتفاع الملحوظ في أسعار السيارات، قامت أوبر مصر بزيادة أسعارالأجرة مع الوضع مصلحة السائق والراكب في الاعتبار.

يعد تطبيق أوبر مصر أوفر وسيلة للتنقل في القاهرة على الرغم من أسعار الأجرة الجديدة كما هو واضح في الجدول التالي.

وستظل أوبر توفر وسيلة تنقل آمنة، مريحة وبأسعار مناسبة للركاب، وستستمر في توفير فرص اقتصادية لآلاف السائقين.

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