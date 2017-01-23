القاهرة.. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، الاحتفال بعيد الشرطة، ويقوم بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام 2016.

القاهرة..يتوجه سامح شكري وزير الخارجية غدا إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين ويلتقي شكري خلال الزيارة بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، فضلاً عن وزير الخارجية خميس الجهيناوي.

القاهرة..تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وذلك في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا.

القاهرة..توقع وزارة البيئة غدا على بروتوكول تعاون مع مركز التنمية والبيئة للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) لتطوير تقرير حالة البيئة في مصر بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لسيداري وذلك بالمركز الثقافي البيئي “بيت القاهرة”.

القاهرة..ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة غدا جولة مجانية للمرشدين السياحيين بالمتحف الإسلامي.

القاهرة/الرياض..تنطلق أعمال “منتدى الإعلام صديق للطفولة” حول المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل العربي، بالعاصمة السعودية الرياض.

القاهرة..تناقش غدا الثلاثاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضبط الأسعار، وتحديد أسعار استرشادية للسلع الأساسية خلال اجتماعها بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على المصيلحي.

القاهرة..تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب بدير عبدالعزيز بشأن النقص في دواء علاج البلهارسيا في الوحدات الصحية والمستشفيات بكفر الشيخ؛ كما تستكمل اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد الطحاوي، بشأن دور وزارة الصحة في المراقبة على نقل الدم؛ وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ثريا الشيخ، بشأن إمكانية تشغيل المركز الطبي بمسطرد.

القاهرة..توقع غرفة القاهرة التجارية، غدا الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع تجمع رجال الأعمال السوريين، الممثل لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين في مصر، تستهدف إقامة استثمارات جديدة وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

المنيا..ينظم قصر ثقافة المنيا، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الدكتورة فوزية أبو النجا، والدكتور شعيب خلف مدير عام فرع ثقافة المنيا غدا الثلاثاء، والدكتورة رانيا عليوة مدير القصر.

الجيزة..تُقيم دار الآفاق العربية حفل توقيع ومناقشة رواية “سرابيط الخادم” للكاتبة ثناء رستم مدير تحرير مجلة آخر ساعة، وذلك في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء بمقر نادي الكشافة البحرية.

طنطا..تنظم مديرية الشباب والرياضة في الغربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف وإقليم الصرف المغطي بوسط الدلتا، غدا الثلاثاء، ندوة تثقيفية إرشادية عن “أهمية الصرف المغطي في تحسين التربة وزيادة الإنتاج بالمحاصيل الزراعية”.

القاهرة..يقيم المجلس الأعلى للثقافة صالونا ثقافيا شبابيا بعنوان “محو الأمية الثقافية” تنظمها لجنة ثقافة الشباب بالمجلس ومقررها أحمد بهاء الدين شعبان؛ وذلك في تمام السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

القاهرة..يُقيم المجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية للدائرة العربية للسياسة الخارجية المصرية؛ تنظمها لجنة العلوم السياسية ومقررها إكرام بدر الدين الذي يدير الحلقة وذلك في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء بقاعة المجلس يشارك في الحلقة النقاشية، كل من أحمد يوسف أحمد، السفيران هاني خلاف، ومحمد أنيس سالم.

المنوفية..تنظم وحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة المنوفية المؤتمر الطلابي السنوي الأول تحت عنوان#####Quality Starts with Us##### غدا الثلاثاء، بمدرج الاحتفالات بالكلية.

القاهرة..تقيم دار العين للنشر حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “الموت يريد أن أقبل اعتذاره” الصادرة حديثًا للكاتبة نهلة كرم، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً؛ يشارك بحفل المناقشة؛ الناقد محمود عبدالشكور، والدكتورة عبير عبدالحافظ.

القاهرة..تحيي غدا الثلاثاء فرقة الفن الصادق حفلا يقدم من خلاله أغاني الزمن الجميل بشكل جديد ومبدع وذلك على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة..تقام غدا الثلاثاء أمسية شعرية لشاعر العامية مصطفى الشيخ و ذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

القاهرة..تنظم النقابة العامة للمهندسين، ندوة عامة بعنوان “قضايا وهموم المهندسين” مع المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، وأعضاء هيئة المكتب، وذلك في السادسة مساء غد الثلاثاء بمقر النقابة العامة.

المنصورة..يستقبل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم في التاسعة والنصف من صباح غد في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

المنصورة..تنتهي في الثانية بعد ظهر غد الفترة المعلنة لاستقبال طلبات السيدات الراغبات في الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 والتي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

المنصورة..يستضيف قصر ثقافة المنصورة في الحادية عشرة من صباح غد صالون المبدعات في مجالات الأدب والشعر.

المنصورة..ينظم قصر ثقافة المنصورة في الحادية عشرة من صباح غد ندوة عن مرض فيروس سي وأسباب الإصابة به ونتائج الإصابة.