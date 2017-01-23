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الإثنين 23 يناير 2017 09:22 مساءً
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ترامب يوقع مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
ترامب

ترامب يوقع مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ

الإثنين، 23 يناير 2017 09:32 م
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وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين، مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي خاضت ادارة سلفه باراك اوباما مفاوضات شاقة استمرت سنوات.

والعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بانها “رهيبة” ومن شانها الاضرار بمصالح العمال الامريكيين.

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