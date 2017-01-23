قرر وزير الثقافة حلمي النمنم، بمناسبة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48، إطلاق مبادرة ” كتاب لكل طالب”، وذلك من منطلق دور وزارة الثقافة في عودة الوعي بالكتب المطبوعة.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان لها مساء اليوم الاثنين - أن المبادرة تتضمن حصول كل طالب على 5 نسخ من إصدارات وزارة الثقافة بخصم 90%.

ومن المقرر أن يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 يوم في الفترة من 26 يناير وحتى 10 فبراير، تحت شعار “الشباب وثقافة المستقبل”، بمشاركة 35 دولة، من بينها 22 عربية وأفريقية، و13 دولة أجنبية.

ويشارك 850 ناشرًا منهم 50 ناشرًا أجنبيًا، 250 ناشرًا عربيًا، و550 ناشرًا مصريًا، وتم اختيار المملكة المغربية لتكون هي ضيف الشرف هذا العام، حيث تشارك المغرب في معرض الكتاب 2017 بفاعليات ثقافية مميزة، وأمسيات شعرية وعروض فنية وأيضًا أفلام وثائقية عن تاريخ المغرب.

كما تم اختيار الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017 ، ومن أبرز الضيوف المشاركين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ48 الدكتور جلال الجميعي، الفنان محمود حميدة، أدونيس، سعيد بن سعيد العلوى، مراد وهبة، قاسم حداد، فتحى التريكى تونس، هانى النقراشى.

ويشهد المعرض هذا العام فعاليات من دار الأوبرا وفعاليات من المركز المصري والفنون الشعبية، بخلاف هيئة قصور الثقافة، ومركز الفنون التشكيلية، وقطاع الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية.

ويقيم المجلس الأعلى للثقافة عروضًا فنية، بصحبة كل من محمد عزت وإنجى توفيق، كما تقدم فرقة أنغام الشباب شرقي وفرقة ألحان للموسيقى العربيةوفرقة الآلات الشعبية وفرقة شباب لايف وفرقة جوانا اسكندرية، وفرقة كورال أطفال تحت 18 سنة فقرات غنائية وموسيقية، كما سيتم تقديم مسرحية لما روحى طلعت.

ويقيم المجلس أنشطة ثقافية فى المائدة المستديرة وفى الندوات التى ينظمها معرض الكتاب، والتى تتناول دور الشباب فى صناعة الثقافة ودور الإعلام فى دعم الثقافة لمواجهة الإرهاب، وإشكاليات العزلة الثقافية بين الشباب والدولة وتأثير السوشيال ميديا على انتشار الكتاب، وأهمية العمل التطوعى فى الحركة الثقافية،وكيفية الاستفادة من الثقافة كداعم اقتصادى، ودور وزارة الثقافة تجاه المؤسسات المستقبلةوالمجتمع المدنى ظاهر الفساد فى مصر والخطاب الثقافى وسلطة الشعر.

وينظم المجلس العديد من التكريمات للأدباء والمثقفين،كما يشارك فى حفلات توقيع الكتب، إضافة إلى هذا يقدم العديد من الأنشطة الثقافية ودورات تدريبية للأطفال ومنها ورش حكى وقراءات ورسم وغناء.

يذكر ان مواعيد دخول الجمهور معرض الكتاب 2017 من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساءً أو 9 مساءً لمعرض الكتاب المكشوف الخارجي.