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الإثنين 23 يناير 2017 09:15 مساءً
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موسي يحذر من مخططات إخوانية لاغتيال ترامب
الإعلامي أحمد موسى

موسي يحذر من مخططات إخوانية لاغتيال ترامب

الإثنين، 23 يناير 2017 09:05 م

 
دعا الإعلامي أحمد موسى، الإدارة الأمريكية، باتخاذ الحذر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الجماعة تخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الجماعة تشكل خطرا حقيقيا على أمن ترامب، متابعا: “هؤلاء ليس من مصلحتهم أن يبقى ترامب في السلطة وعلى الإدارة الأمريكية أن تقبض عليهم وتتصدى لهم”.

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