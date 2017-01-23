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الإثنين 23 يناير 2017 09:20 مساءً
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برلماني لـ"وزير التموين": لو عرفت تدبر أمورك بـ2000 جنيه هاستقيل
محمد علي مصيلحي

برلماني لـ"وزير التموين": لو عرفت تدبر أمورك بـ2000 جنيه هاستقيل

الإثنين، 23 يناير 2017 09:02 م

 
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، موقفا غريبا قام به النائب خالد الهلالي، حيث أخرج 2000 جنيه من جيبه، وعرضهم على وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي، قائلا: «يا معالي الوزير دول 2000 جنيه، خدهم وقولي تقدر تصرفهم إزاي في ظل ارتفاع الأسعار؟!!».

وأضاف النائب: «يا معالي الوزير، لو قدرت تقوللي هتدبر بهم المصاريف إزاي هاستقيل من البرلمان»، وتابع: «درسنا أن لكل فعل رد فعل، والأسعار شايطة، ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا».

وأضاف: إن جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره في مواجهة المحتكرين، فضلا عن أن الرقابة ضعيفة.

بعدما وضع النائب النقود في جيبه، داعبه وكيل البرلمان: «طب انت رجعتهم تاني في جيبك ليه؟!».

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