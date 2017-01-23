السعودية تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل

نصحت السعودية المؤسسات العاملة في المملكة اليوم الاثنين بتوخي الحذر من هجمات إلكترونية تستعين بنسخة من الفيروس “شامون” المدمر في وقت أبلغت فيه شركة للمواد الكيميائية عن عطل في شبكتها وأعلنت وزارة العمل عن تعرضها لهجوم الكتروني.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحذير اطلعت عليه رويترز كل الأطراف إلى الانتباه إلى الشكل الجديد “شامون 2” للفيروس الذي عطل عشرات الآلاف من الأجهزة في شركة أرامكو العملاقة للنفط عام 2012.

وقال تلفزيون الإخبارية الذي تديره الدولة في حسابه بموقع تويتر مستخدما هاشتاج (شامون) إن عددا من المؤسسات السعودية استهدف بهجمات الكترونية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن هجوما الكترونيا أصاب وزارة العمل لكنه لم يؤثر على بياناتها.

وقالت شركة صدارة للكيميائيات: “إن شبكتها تعطلت صباح اليوم الاثنين وإنها تعمل على حل المشكلة”.

وجاء الإعلان الذي نشرته الشركة على حسابها الرسمي على تويتر بعد التحذير الذي نشره تلفزيون الإخبارية نقلا عن هيئة الاتصالات.

ولم توضح الشركة هل كان العطل نتيجة هجوم الكتروني لكنها قالت إنها أوقفت كل خدماتها المرتبطة بالشبكة كإجراء احترازي.

وقالت مصادر إن شركات أخرى في الجبيل مركز صناعة البتروكيماويات بالمملكة أصيبت بأعطال في شبكاتها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها إن الشركات لجأت إلى إغلاق شبكاتها كإجراء احترازي.