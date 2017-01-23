برلماني لـ"وزير التموين": لو عرفت تدبر أمورك بـ2000 جنيه هاستقيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، موقفا غريبا قام به النائب خالد الهلالي، حيث أخرج 2000 جنيه من جيبه، وعرضهم على وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي، ...