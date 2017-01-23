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إعلان الإنذار في قاعدة عسكرية أمريكية لهذا السبب؟!!
سلاح الجو الأمريكي - امريكا

إعلان الإنذار في قاعدة عسكرية أمريكية لهذا السبب؟!!

الإثنين، 23 يناير 2017 08:54 م
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أعلنت متحدثة في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي قرب مدينة توسان بولاية أريزونا أن القاعدة أغلقت بعد تقارير غير مؤكدة عن سماع “طلقات نارية”.

وقالت المتحدثة اليوم الاثنين: “إنه لم يصلها على الفور تفاصيل بشأن الحادث في قاعدة “ديفيز-مونثام” الجوية”.

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