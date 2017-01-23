علق رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي “CIA” السابق ديفيد بترايوس على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس المحتلة، بأنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل لتهدئة الأوضاع بدلا من إلغاء إمكانية الاعتراف بعاصمة للفلسطينيين.

وأشار بترايوس -الذي كان ضمن الأسماء المرشحة لتولي حقيبة الدفاع في إدارة ترامب- إبان استضافته بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بتل أبيب، بأن قرار نقل السفارة من تل أبيب يعد رسالة غامضة من البيت الأبيض، وأنه لا يعرف كيف يفسرها، لافتا إلى أنه قرار دبلوماسي، وأن هناك الكثير من الأمور الخفية في تلك القضية أكثر مما كانت عليه في الماضي، مشيرا إلى أنه يأمل في التوصل إلى حلول تجلب التهدئة، مؤكدا على أنه يؤمن بحل الدولتين، وأن هناك الكثير من الاحتمالات.

وتطرق بترايوس خلال اللقاء الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحديث عن الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه يجب على الإدارة الأمريكية الجديدة العمل ضد إيران، ولكن إذا تطلب الأمر ذلك. على حد قوله.