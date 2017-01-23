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الشوط الأول.. السنغال يفرض التعادل الإيجابي على محاربي الصحراء
المنتخب الجزائري في كأس الأمم الافريقية

الشوط الأول.. السنغال يفرض التعادل الإيجابي على محاربي الصحراء

الإثنين، 23 يناير 2017 09:56 م
محيط

فرض المنتخب السنغالي التعادل الإيجابي على نظيره الجزائري بهدف لكل منهما في اللقاء المقام حالياً بكأس الأمم الأفريقية.

سجل هدف التقدم للمنتخب الجزائر اللاعب إسلام سليماني في الدقيقة 10 وتعادل للسنغال اللاعب باباكولي ديوب في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وهذا التعادل لن يشفع للجزائر بعدما اقترب بنسبة كبيرة من توديع البطولة.

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