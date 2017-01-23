تونس تسحق زيمبابوي برباعية في شوط أول مثيرالإثنين، 23 يناير 2017 09:46 م
سحق المنتخب التونسي نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن لقاءات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
دخل المدير الفني هنري كاسبرزاك المباراة برسم تكتيكي مكون من 4 - 3 - 2 - 1 ، بالاعتماد على يوسف المساكني والخنيسي ووهبي الخزري في قيادة هجوم نسور قرطاج، بينما دفع المدير الفني لزيمبابوي كاليستو باسوا بتكتيك 4 - 3 - 3 .
وبدأت المباراة سريعة ومثيرة من الجانب التونسي حيث أضاع الخنيسي هدف محقق لنسور قرطاج بعدما تلاعب معلول ظهير أيسر المنتخب العربي مع وهبي يوسف المساكني و يمررها لوهبي الخزري مررها عرضية يفشل في تسديدها الخنيسي في الشباك.
واكتفي المنتخب الزيمبابوي بالتأمين الدفاعي في منطقة وسط ملعبه حيث وضح عليه من الدقائق الأولي الاعتماد على المرتدات.
في الدقيقة الرابعة أضاع اللاعب ياسين إنفراد محقق للمنتخب التونسي حيث مرر الكرة له يوسف المساكني برأسية فشل في ترويضها لتطول وتصل للحارس الزيمبابوي.
ومع الدقيقة الخامسة احتسب الحكم ضربة حرة لزيمبابوي تصدى لها اللاعب بيليات يخرجها الحارس التونسي جريدي ويشتتها الدفاع.
ومن ضربة حرة مباشرة تصدى الخزري لها من خارج منطقة الـ 18 سددها كادت تغالط الحارس الزيمبابوي ليحولها لضربة ركنية تنفذ ويخرجها الدفاع على حدود منطقة الجزاء سددها نعيم السليتي لتصطدم بخط الدفاع وتغالط الحارس إلى داخل الشباك.
وتلاعب يوسف المساكني بلاعبي زيمبابوي بجانب مهاري انتهتب باحتساب ضربة حرة لصالح النسور، نفذت بطريقة صعبة على دفاع تونس كاد ميسخوي مهاجم زيمبابوي أن يخطفها ويحرز هدف التعادل ولكن حكم اللقاء أنقذ التوانسة باحتساب ركلة حرة .
تسيد المنتخب التونسي المباراة وواصل هجماته على مرمى زيمبابوي إلى أن أحرز هدف التعزيز اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 22 .
وقفت قلوب التونسيين بعدما سقط لاعبها يوسف المساكني مصاباً في الدقيقة 27، بالتواء في الكاحل، ولكنه أكمل المباراة.
وسدد وهبي الخزري ضربة حرة مباشرة قوية مرت بسلام على المرمى الزيمبابوي بعدما حولها لركنية .
عزز بهدف ثالث الخنيسي لمنتخب تونس لتصعب المباراة على المنتخب الزيمبابوي تماماً ويحسم بشكل كبير التأهل لمنتخب بلاده مع السنغال.
وقلص الفارق المنتخب الزيمبابوي بعدما أضاف موسونا هدفاً لمنتخب بلاده.
وفي الدقيقة 37 أضاف الخنيسي الهدف الرابع للمنتخب التونسي مع ركلة جزاء
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