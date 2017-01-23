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بث مباشر.. مواجهات الحسم.. "الجزائر -السنغال" و "تونس - زيمبابوي"
تونس والجزائر

بث مباشر.. مواجهات الحسم.. "الجزائر -السنغال" و "تونس - زيمبابوي"

الإثنين، 23 يناير 2017 08:33 م
محيط - متابعات

يواجه المنتخب السنغالي نظيره المنتخب الجزائري , وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” فرانسيفيل ” . 

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وقد حسم تأهله , بينما يحتل الجزائر المركز الثالث برصيد نقطة ,

المباراة الثانية بين تونس وزيمبابوي

يواجه المنتخب التونسي نظيره المنخب الزيمبابوي , وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” فرانسيفيل ” . 

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط , في حين يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة ,

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