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رسميا..تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومقرها "الخارجية"
هجرة غير شرعية‎

بقرار من رئيس الوزراء

رسميا..تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومقرها "الخارجية"

الإثنين، 23 يناير 2017 08:32 م
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الإثنين، قرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017.

ونص القرار على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وزارة العدل، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري، وزارة التعاون الدولي، وزارة الشباب والرياضة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، النيابة العامة، المخابرات العامة، الهيئة العامة للاستعلامات، الصندوق الاجتماعي للتنمية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

ومن المقرر أن يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الخارجية.

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