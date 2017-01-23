أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائري جورج ليكنز تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه نظيره السنغال في المواجهة المصيرية بكأس الأمم الأفريقية ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وجاءت تشكيلة محاربو الصحراء على النحو التالي : العسيله ، مفتاح ، مندي ، كادامورا ، غلام ، جديوره ، بن طالب ، محرز ، براهيمي ، هاني ، سليماني

بينما جاءت تشكيلة الفريق المنافس لتضم : كاديم - كارا - توريه - سيسس- ندوي - ديامي - ديوب - نداي - ساو - كوانتي - اسمايلا