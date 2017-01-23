بالصور.. شيخ يلجأ لحيلة ذكية ويتغلب على ارتفاع أسعار الأثاثالإثنين، 23 يناير 2017 08:29 م
الشيخ أشرف الخطيب.. مقرئ مصري وإمام مسجد بمركز أبو تشت محافظة قنا جنوب مصر، لجأ لفكرة بسيطة وبدائية لتجهيز شقته ومواجهة ارتفاع أسعار الأثاث والموبيليا.
ويروى الشيخ أشرف تجربته، حسب “العربية”، قائلاً: أقيم في منزلي أنا وأسرتي المكونة من 9 أفراد، حتى ضاق علينا، فقمت ببناء طابق آخر وعندما فكرت في تجهيز غرفتين به لأطفالي اكتشفت أنني أحتاج إلى ما لا يقل عن 30 ألف جنيه لشراء أسرّة ودواليب ومقاعد وغيرها، لذلك فكرت في وسيلة أخرى أستطيع من خلالها تجهيز الشقة، وبمبالغ بسيطة تحقق هدفين الأول ضمان المتانة والجودة والثاني توفير مبالغ كبيرة. وكانت الوسيلة هي بناء الأثاث بالطوب، واستعنت بمقاول شاب من قريتي لتنفيذ الفكرة.
ويضيف” الفكرة تقوم على الاستعانة بالطوب الأحمر بدلاً من الخشب، فالسرير يتم بناؤه بالطوب والإسمنت ووضع مرتبة قطن عليه فيصبح سريراً متيناً يتحمل أي أوزان عليه، ولا يتأثر بمرور الزمن أو يتآكل، وكذلك الدولاب والمقاعد، مضيفاً أن تجهيز غرفة واحدة وتأثيثها كلفه 4 آلاف جنيه، في حين أنه لو اشتري موبيليا عادية فكان الأمر سيكلفه ما بين 10إلى 15 ألف جنيه، وقد تتآكل الموبيليا وتنتهي صلاحيتها مع مرور السنين”.
السرير
ويطالب الشيخ أشرف الشباب المقبل على الزواج باللجوء لهذه الفكرة لمواجهة جشع التجار الذين يغالون في الأسعار، ويرفعونها لأرقام خيالية لا تناسب إمكانيات الجميع، مؤكداً أن فكرته لو تحققت فلن يحتاج الشباب لأرقام فلكية لإكمال زواجهم كما يتوافر بها كل مقومات القوة والمتانة ومقاومة عوامل الزمن.
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