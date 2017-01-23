 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 09:21 مساءً
روابط سريعة
ترامب "يعدل" عن نقل السفارة الأميركية للقدس..مؤقتا
دونالد ترامب‎

ترامب "يعدل" عن نقل السفارة الأميركية للقدس..مؤقتا

الإثنين، 23 يناير 2017 08:42 م
متابعات

قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدل عن قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن.

ونقلت القناة عن مصدر  رفض  الافصاح عن هويته أن ترامب وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإعادة بحث نقل السفارة في الوقت المناسب، مشيرا إلى رغبته في دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت ترامب تحدث هاتفيا إلى نتنياهو الأحد، وقال إن الاتصال كان “جيدا”،ذلك في كلمة أعقبت كشف البيت الأبيض أنه في “المراحل الأولى” من المحادثات لتنفيذ وعد الرئيس بنقل السفارة الأميركية.

وترامب كان قد وعد، خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة إلى القدس في كسر لسياسة تنتهجها الولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3