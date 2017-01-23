رفض طالب بريطاني عرضا مغريا قدمه مستثمرون أمريكيون يقضي ببيع موقع إلكتروني أطلقه على الإنترنت، حسب ما قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن محمد علي “16 عاما” ابتكر موقعا لتوفير الأموال على الإنترنت، يعمل على عرض قائمة بأفضل الأسعار للمنتجات والخدمات.

ويعيش علي المتحدر من أصول باكستانية في مقاطعة يوركشاير بشمال إنجلترا، وله سجل واسع في الابتكارات التقنية.

وأطلق التلميذ حين كان يبلغ من العمر 12 عاما، أول شركة له، واستطاع جني أرباح تزيد 60 ألف دولار، بعد أن صمم لعبة فيديو وتطبيقا خاصا بسوق الأوراق المالية.

وكانت أحدث مشاريعه التقنية إطلاق موقع إلكتروني متخصص في العثور على أفضل الأسعار للمنتجات والخدمات بالتعاون مع مستثمر محلي.

وعقد محمد علي اجتماعا مع مستثمرين أميركيين في لندن لبحث الاستثمار في مشروعه الجديد، إلا أنه فوجئ بعرض قدمه هؤلاء لشراء الموقع مقابل 6 ملايين دولار.

ورفض العرض، عازيا ذلك إلى أن فكرة الموقع تساوي أكثر وقيمته ستزداد بمرور الوقت، وقال: “فكر فقط في الثروة التي سيجنيها الشخص الذي سيستخدم هذا الموقع”.