قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إن مصر تتعرض لإرهاب اقتصادي يتمثل في إخفاء السلع والاحتكار والتهريب، في وقت تواجه فيه البلاد فجوة غذائية في جميع السلع التموينية.

جاءت تصريحات مصيلحي في إطار رده على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الإثنين/ حول ارتفاع أسعار السلع التموينية ونقصها في الأسواق وآليات ضبط الأسعار، ومشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم.

وأوضح مصيلحي أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين لا تدخر جهدا في حل المشاكل التي تواجه المواطن المصري لكن هناك فجوة غذائية في جميع السلع التموينية يتم علاجها من جانب وزارة التموين.

وأشار مصيلحي إلى أن الوزارة وجدت عجزا في عمليات التوريد عند مراجعة شون القمح، قائلا :” القمح يتم توريده بزيادة لكننا وجدنا عجزا في الشون”.

وأضاف “مصر تستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح .. تنتج منها 7 ملايين .. والعجز حتى الآن 284 ألف طن”.

وتابع :”بعد تحرير سعر الصرف، ارتفع سعر طن الدقيق من 2600 و2700 جنيه إلى 5 آلاف جنيه “.