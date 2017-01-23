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إصابات في تدريبات المنتخب قبل لقاء غانا
منتخب مصر في الجابون‎

إصابات في تدريبات المنتخب قبل لقاء غانا

الإثنين، 23 يناير 2017 08:17 م

اشتكى ثنائي منتخب مصر، محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وعلي جبر مدافع الزمالك، من آلام مختلفة خلال تدريبات المنتخب الوطني، مساء اليوم الاثنين، في إطار الاستعداد لمواجهة غانا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا، بعد غد الأربعاء، على إستاد بورت جنتيل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وشعر علي جبر ببعض الآلام في العضلة الأمامية خلال تدريبات المنتخب، حيث خضع اللاعب لجلسة علاجية مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وتمكن اللاعب من إكمال المران بشكل طبيعي.

كما اشتكى محمد النني من آلام في منطقة “كعب قدم” قبل بدء التدريبات، حيث وضع اللاعب بعض المسكنات، بعدما وجد صعوبة في ارتداء الحذاء، ولكنه تمكن من المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

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