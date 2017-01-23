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التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس وزيمبابوي
منتخب تونس - المنتخب التونسي

التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس وزيمبابوي

الإثنين، 23 يناير 2017 08:25 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة أولي كاسبرزاك تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه نظيره زيمبابوي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية

وجاءت تشكيلة تونس لتضم: جريدي ، ناغيز ، عبدالنور ، بن يوسف ، معلول ، ساسي ، بن عمر ، السليتي ، الخزري ، المساكني ، الخنيسي

في الجانب الآخر جاءت تشكيلة زيمبابوي على النحو التالي: مكوروفا ، زفيركوي ، ناموينيسو ، مورويا ، باسيرا ، كاتساندي ، ناكامبا ، فيري ، بيليت ، موسانو ، مشكوي

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