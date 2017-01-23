انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية صورة لشوكولاتة البندق الشهيرة “نوتيلا”، فبدلاً من عجينة الشوكولاتة والبندق المعتادة، تبين الكميات الصادمة لطبقات العناصر الخمسة الرئيسية للعلامة التجارية في شكلها الخام: زيت النخيل، والكاكاو، والبندق، ومسحوق اللبن منزوع الدسم، والسكر.

الصدمة أن نصف الإناء مملوء بالسكر الأبيض، وقد أعيد تداول الصورة بين المستخدمين ما يزيد عن 28.700 مرة، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، لم تُؤكد شركة فيريرو، المصنعة أو تنفي ما إن كانت الصورة المنتشرة حديثاً والتي تجتاح الإنترنت تُمثل بدقة نسب المكونات في كل إناء من النوتيلا، لكن قالت أن “وصفتها سر محفوظ بإحكام”، وذلك، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت في بيانٍ لها: “غلاف المنتج يوفر معلومات غذائية بسيطة وواضحة لكل 15 [راماً، أو مقدار ملعقتين شاي ممتلئتين، بالإضافة لكل 100 جرام، كما أن المكونات مكتوبة على موقع نوتيلا، أحد أهم القواعد الغذائية الأساسية لفيريرو هي أن الكميات الصغيرة تساعد الناس على التمتع بأطعمتهم المفضلة باعتدال، ووضع العلامات على منتجاتنا يمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات مدروسة ويساعدهم على التأكد من أنهم يمكنهم الاستمتاع بالنوتيلا ضمن نظام غذائي متوازن”.

وبحسب المعلومات الغذائية على الإناء وعلى موقعها على الإنترنت، فإن كل ملعقة كبيرة وزنها 15 جراماً تحتوي على 8.5 جرامات من السكر، وهو ما يعني أن كل إناء 400 جرام يحتوي كمية ضخمة تبلغ على 227.2 جراماً من السكر، وهو ما يمثل أكثر من نصف وزن الإناء.

إشاعة السكر سبقها السرطنة.. كيف ردت نوتيلا؟

جاءت الصورة عقب المخاوف التي انتشرت من إمكانية إصابة عشاق النوتيلا بالسرطان، بعد صدور تقرير من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية أعلنت فيه أن زيت النخيل مسبب للسرطان أكثر من أي زيت آخر، وكانت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) قد حللت ملوثات في عدد كبير من المنتجات والزيوت، مشيرةً إلى أن وجود الملوثات يعتمد على الزيوت والدهون المستخدمة وكذلك العمليات التي تتعرض لها.

نوتيلا نفت أن عجينتها تشكل خطر الإصابة بالسرطان، مدعيةً أن زيت النخيل المُستخدم ذو جودة عالية وآمن للأكل، مؤكدةً أن صحة وسلامة المستهلكين هي أولوية أولى ومطلقة لفريرو، وأوضحت أنها تختار بعناية مواد خام ذات جودة عالية، وتُطبق عمليات صناعية معينة تحد من وجود تلك الملوثات.

وتعتمد عجينة النوتيلا على زيت النخيل للحصول على بِنيةٍ سلسةٍ وطويلة العمر كما أن الشركة تصر أن العجينة لن تكون هي نفسها بدون الزيت، ويعد هذ الزيت هو أرخص الأنواع في السوق ومن المتوقع أن يكلف تبديل المكونات فيريرو قيمةً تتراوح بين 8 إلى 22 مليون دولار سنوياً.