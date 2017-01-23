 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 09:20 مساءً
روابط سريعة
شيرين لمنتقديها بسبب هجومها على عمرو دياب وإليسا:"كنت بمزح"
شيرين عبد الوهاب

شيرين لمنتقديها بسبب هجومها على عمرو دياب وإليسا:"كنت بمزح"

الإثنين، 23 يناير 2017 08:14 م

 
عرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو قصير تعتذر من خلاله عما بدر منها من إساءة للمطرب عمرو دياب والنجمة اللبنانية إليسا.

وأشارت شيرين في التسجيل الصوتي، أنها كانت في حفلة خاصة وتمزح مع أصدقائها الفنانين بشكل طبيعي غير قاصدة توجيه الإهانة لأي فنان أكبر منها أو أصغر.

وكانت شيرين تعرضت لهجوم كبير بعد انتشار فيديو لها في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش تحدثت خلاله بطريقة غير لائقة عن عمرو دياب وإليسا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3