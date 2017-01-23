

عرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو قصير تعتذر من خلاله عما بدر منها من إساءة للمطرب عمرو دياب والنجمة اللبنانية إليسا.

وأشارت شيرين في التسجيل الصوتي، أنها كانت في حفلة خاصة وتمزح مع أصدقائها الفنانين بشكل طبيعي غير قاصدة توجيه الإهانة لأي فنان أكبر منها أو أصغر.

وكانت شيرين تعرضت لهجوم كبير بعد انتشار فيديو لها في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش تحدثت خلاله بطريقة غير لائقة عن عمرو دياب وإليسا.