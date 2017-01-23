مكتبة الإسكندرية تستضيف معرضًا بعنوان "1956..وجهات نظر" الثلاثاءالإثنين، 23 يناير 2017 08:21 م
تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز (سيداج) الوثائقي، غدا الثلاثاء، معرضا بعنوان “1956..وجهات نظر”، وذلك بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.
من جانبه قال رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب - في تصريح اليوم الاثنين - إن المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، يرتكز على موارد مكتبة الإسكندرية والقاعدة الوثائقية لمركز “سيداج/، وكذلك موارد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأرشيف الآباء الدومينيكان بالقاهرة واليونيسكو، وموارد مركز الدراسات السكندرية المتوفرة على الإنترنت، كما يضم المعرض بعض مصادر الأرشيف الأجنبية والوثائق القومية التونسية.
وأضاف أن المعرض يحتوي كذلك على صور وقرابة 40 لوحة تحوي نصوصا وخرائط وجرائد وطوابع وكذلك أفيشات إعلانية وسينمائية، كما يضم كذلك بعض الوثائق السمعية والبصرية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أحداث بعض التواريخ المهمة في عام 1956، منها استقلال السودان التي كانت تحت السيادة المصرية البريطانية منذ عام 1899، و23 يونيو ودستور جديد تتم الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء، وعبد الناصر يصبح رئيسا، و26 يوليو يعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس لتمويل بناء السد العالي (خطاب الإسكندرية)، وفي أكتوبر تستضيف القاهرة أحد المكاتب الثمانية لـ”الوفد الخارجي” التابعة لجبهة التحرير الوطني الجزائرية قبل اعتقال فرنسا لأعضائهم، وفي 16 أكتوبر فرنسا تقوم بتفتيش السفينة “آتوس” التي تحمل أسلحة من مصر إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية.
ويضم المعرض لوحة بعنوان “تأميم قناة السويس”، تضم صورة نادرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصورة للصفحة الأولى من عدد “الجورنال ديجيبت”؛ وهي جريدة مصرية صادرة باللغة الفرنسية.
وبعنوان “رحيل الفرنسيين والبريطانيين”، يقدم المعرض بيانا نادرا للرعايا البريطانيين والفرنسيين، حيث تقرر فرض الحراسة على رؤوس الأموال ومؤسسات وأملاك الإنجليز والفرنسيين المقيمين في مصر.
وفي خبر بعنوان “نسف تمثال فرديناند ديليسبس” يوضح المعرض بالصور أنه في 24 ديسمبر 1956 نسف سكان بورسعيد تمثال فرديناند ديليسبس بالديناميت بعد حرق علمي انجلترا وفرنسا حيث أن التمثال يرمز للاحتلال الأجنبي لمصر.
جدير بالذكر أن المعرض قد سبق إقامته في بورسعيد وبيت السناري في إطار التعاون الدائم بين مكتبة الإسكندرية ومركز سيداج.
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