تمكن فريق من العلماء في جامعة سان لويس الأمريكية وللمرة الأولى في التاريخ من تصوير الموجة التي تتمخض عن اختراق الضوء لجدار الصوت مستخدمين أسرع كاميرا في العالم.

وتلخص اختبار الفريق العلمي في إصدار ومضات ضوئية خضر تمخضت عن حزم من شعاع الليزر، ومدة كل منها سبع بيكو/ثانية تخترق نفقا ضيقا تتصاعد في داخله أبخرة الجليد الجاف لتخفف من سرعة الفوتونات.

فوتونات الضوء المنبعث وخلال اجتيازها بخار الجليد انتثرت لتنكسر وتنعكس على صفائح من الكاوتشوك السلكوني وأكسيد الألمنيوم لتسجل الكاميرا في هذه الأثناء ما يحدث وهي تجمع 100 مليار لقطة في الثانية.

ويؤكد العلماء القائمون على تجارب سرعة الضوء واختباراتها أنها سوف تساعد في رصد وفك ألغاز عمليات أخرى تقوم على السرعات الفائقة بما فيها على سبيل المثال نبض نيرونات الدماغ البشري.