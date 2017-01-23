تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب”، والذى أكد خلال الاتصال على قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً حرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة مجدداً للرئيس “ترامب” على توليه رسمياً مهام منصبه، متمنياً له وللشعب الأمريكي الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لأن تشهد العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين دفعة جديدة فى ظل إدارة الرئيس “دونالد ترامب”.

وتطرق الرئيسان خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أشاد الرئيس “دونالد ترامب” بالجهود المُقدّرة التى تبذلها مصر على هذا الصعيد.

وأكد الرئيس السيسي فى هذا الإطار أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره والقضاء عليه، وذلك رغم الأعباء التى تكبدها الاقتصاد المصرى على مدار الثلاث سنوات الماضية وما قدمه الشعب المصري من تضحيات غالية.

وأبدي الرئيس الأمريكي تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الارهاب، مؤكداً حرص الإدارة الامريكية الجديدة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمصر في جميع المجالات، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال كذلك عن تطلعه لزيارة الرئيس المرتقبة لواشنطن والجارى الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.