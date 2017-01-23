كشف مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن أن عدد الفقراء ومستحقي الزكاة عن طريق الإعانة الشهرية من بيت الزكاة بلغ حوالي 74 ألف أسرة.

كما ناقش مجلس أمناء بيت الزكاة - في اجتماعه - مبادرة البيت في إجراء عمليات لقوائم انتظار مستشفى أطفال أبو الريش، وقرر توسيع دائرة علاج قوائم الانتظار بمعهد القلب ومعهد ناصر، واستعرض المجلس ما تم علاجه على نفقة بيت الزكاة والصدقات المصري لمصابي فيروس “سي” والتي وصلت إلى 20 ألف حالة.

كما ناقش المجلس الإجراءات المتبعة في مركز علاج الفيروسات الكبدية لمستحقيها الزكاة والتابع لبيت الزكاة والصدقات المصري في مستشفى الأزهر التخصصي، والخطة الإعلامية الجديدة وإطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية لبيت الزكاة والصدقات المصري؛ لتسهيل دفع الزكاة للراغبين في دفعها من خلال الهواتف المحمولة وكذلك حساب قيمة الزكاة.