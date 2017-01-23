حقق العلماء الفنلنديون اكتشافا مفاده ان المطبخ الفنلندي يمكن أن يؤثر إيجابا على جسم الإنسان.

وقد شهدت الدراسات أن مطبخ البلدان الشمالية وبصورة خاصة المطبخ الفنلندي يعد مفيدا جدا لصحة أي إنسان.

وقد تُحسن بعض مكونات هذه الحمية الحالة الصحية للذين يتبعونها. فالمطبخ الفنلندي على سبيل المثال يمكن أن يؤثر إيجابا في الدهون المتراكمة تحت جلد الإنسان ، علما أن تلك الدهون يمكن أن تلد فيها التهابات ستنتشر فيما بعد عبر الجسم كله. أما المطبخ الفنلندي فيمكنه ان يُوقف عمليات الالتهاب الجارية في أنسجة الدهن.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف الفريد سيساعد في جعل حمية البلدان الشمالية أكثر شعبية من الحمية الشرق أوسطية.