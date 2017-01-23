تريد العمل في جوجل؟.. تعرف على الأسئلة العجيبة في المقابلة

يعتقد كثيرون أن إيجاد وظيفة لدى شركة رائدة عالميا مثل “جوجل” أمر صعب المنال لكونه يستلزم معرفة عميقة بالتكنولوجيا، لكن شركة جوجل اعتادت أن توظف من يجيب على بضعة ...