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ترامب: تجميد الوظائف الحكومية والانسحاب من اتفاق المحيط الهادئ
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: تجميد الوظائف الحكومية والانسحاب من اتفاق المحيط الهادئ

الإثنين، 23 يناير 2017 06:57 م

أكدت وسائل إعلام، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قرر الانسحاب من اتفاق التجار عبر المحيط الهادئ، كما قرر تجميد الوظائف الحكومية.

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