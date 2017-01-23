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الإجهاد يؤثر سلبا على الاوعية الدموية
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الإجهاد يؤثر سلبا على الاوعية الدموية

الإثنين، 23 يناير 2017 06:51 م

تؤثر نوبات الإجهاد سلبا على الأوعية الدموية. جاء ذلك في مقال نشرته مجلة ” Lancet ” العلمية أشار إلى أن التأثيرات السلبية المزمنة قد تؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية.

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها 300 متطوع في سن الرشد. فأظهرت التجربة أن الذين كانوا يواجهون أنواعا مختلفة من الإجهاد بشكل منتظم ازداد لديهم نشاط قسم الدماغ المسؤول عن التعامل مع الخوف الغضب. وفي حال حدوث اضطرابات نفسية تٌرسل إشارات إلى نخاع العظام وأعضاء الجسم الأخرى ، ما يؤدي بدوره إلى زيادة كمية خلايا الدم البيضاء والمواد التي تتسبب في الإصابة بشتى الالتهابات.

وفي حال انخفاض نسبة الإجهاد يشعر الإنسان بالتعافي والارتخاء. اما تنامي العدوانية فيؤدي إلى ظهور خلل في جدران الشريان ، ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية.

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