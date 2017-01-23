قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور أيمن خضاري إن قطاع التفتيش على الأغذية بالمديرية نفذ تفتيش على 6 آلاف و830 منشأة غذائية وإصدار قرارات بغلق 227 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية خلال عام 2016.

وأوضح وكيل وزارة الصحة - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أنه تم سحب 8 آلاف و186 عينة غذائية من المنشآت التي تم المرور عليها لتحليلها بمعامل مديرية الصحة للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وبيّن أنه تم تحرير 2052 محضر مخالفة وإعدام 28 طنا و900 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 489 عينة خاصة بملح الطعام وإصدار 9 آلاف و335 شهادة صحية للعاملين بتلك المنشآت خلال العام الماضي.